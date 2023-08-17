意图促成俄国北韩军火交易 美制裁3实体

（法新社华盛顿16日电） 美国对于支援俄国侵乌战争的实体加大制裁力道，今天制裁意图促成北韩与俄罗斯之间军售协议的3个实体。

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美国财政部在声明中表示，俄罗斯在乌克兰战场上不断消耗弹药及失去重型武器装备，迫使莫斯科当局转向为数不多的盟邦寻求支援，包括北韩。

美国财政部表示已对「3个实体施加制裁，它们与试图规避制裁的网络有关，意图促成俄罗斯与朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩）之间的军售协议」。

财政部并称，「这项行动是美国持续的策略之一，目的是要辨别、揭露并破坏第三国意图支援俄罗斯对乌克兰发起的残酷战争」。

遭到制裁的实体包括Verus有限责任公司（Limited Liability Company Verus）、国防工程有限责任伙伴（Defense Engineering Limited Liability Partnership），以及Versor S.R.O.。

负责反恐与金融情报的美国财政部次长尼尔森（Brian Nelson）在声明中表示，「美国持续铲除企图把北韩军火运送给俄国战争机器的非法金融网络」。

© 2023 AFP