气候变迁海水升温 爱尔兰渔民担忧鱼群北迁

（法新社基里贝格斯16日电） 23岁爱尔兰渔民麦金尼斯（Daragh McGuinness）表示，他自完成学业时就立志加入捕鱼行列，但如今他担心气候变迁恐毁掉供养他家族几代人的捕鱼产业。

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麦金尼斯在拖网渔船「大西洋挑战号」（Atlantic Challenge）上担任舱面水手，该船目前停泊在爱尔兰西北部基里贝格斯（Killybegs）渔港。

他在船上驾驶室内向法新社表示：「这是一个大问题…这真有可能毁掉捕鱼产业，至少在爱尔兰有可能。」

北大西洋在夏季月分的期间之内温度飙升，令外界担忧鱼群可能被逼往较寒冷的水域，令原本就已陷入困境的渔业雪上加霜。

今年7月底，美国国家海洋暨大气总署（NOAA）宣布，北大西洋海面平均温度创下摄氏24.9度新高。

大西洋挑战号和多数从基里贝格斯启航的船只一样，专门捕捞蓝鳕及鲭鱼，这些鱼种在国际市场上价格高昂，每趟捕捞后约1至2天即返回港口，以确保渔获新鲜度。

麦金尼斯解释：「这会让你担心自己被逼得跑到更远、更北边的地方（捕鱼），以致无法及时返回基里贝格斯。」

基里贝格斯渔民组织（Killybegs Fishermen's Organisation）执行长欧唐纳福（Sean O'Donoghue）表示，气候变迁正在对鳕鱼等喜爱栖息在较寒冷水域的白色鱼产生「巨大影响」。

© 2023 AFP