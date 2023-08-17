美上诉法院裁定限制堕胎药美服培酮 仍待最高法院审理

（法新社华盛顿16日电） 美国联邦上诉法院今天裁定必须限制取得堕胎药「美服培酮」（mifepristone），但这项裁决将暂时搁置，待最高法院决定是否审理本案。

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这项由纽奥良联邦第五巡回上诉法院3名法官组成的合议庭所做裁决，会限制只能在怀孕7周内使用堕胎药美服培酮，而非10周，并阻止透过邮寄方式发放药物。

这项裁决也要求美服培酮须由医师开立处方。美国超过半数的堕胎行为都是使用这款药物。

反堕胎团体正在争取禁用美服培酮，声称尽管这款堕胎药有长期的追踪纪录，但它仍不安全。这起案件是美国生殖权之战的最新小冲突。

美国食品暨药物管理局（FDA）于2000年批准这款药物，而后在2016年让这款药物更容易取得。上诉法院表示，食药局「未能解决关于这款药物对于服用它的女性是否安全的几项重要疑虑」。

这3位法官在5月的听证会上反驳了政府所主张，即是否允许使用美服培酮应由食药局来决定的论点。

最高法院暂时保留了美服培酮的使用权，冻结了下级法院的裁决，并发回第五巡回上诉法院，第五巡回上诉法院的最新决定将暂时搁置，直到最高法院决定是否审理此案。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透过声明表示，第五巡回上诉法院的裁决结果一旦成立，会「大幅降低各州女性取得所需医疗照护的能力，并破坏食药局批准安全有效药物具科学性、基于证据的程序」。

尚皮耶表示，拜登政府「将持续争取女性对自己身体做决定的自由」。

© 2023 AFP