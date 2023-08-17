英国「谈话节目之王」帕金森爵士逝世 享寿88岁

（法新社伦敦17日电） 英国广播公司（BBC）今天表示，知名英国节目主持人麦可．帕金森（Michael Parkinson）逝世，享寿88岁。他以同名长寿访谈节目「帕金森秀」闻名，曾采访众多名人。

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帕金森出生于英格兰北部的约克郡（Yorkshire），他在16岁离开学校，怀抱成为职业板球手的梦想，之后却在当地报社任职记者，并于1960年代末期进入电视产业，从1971年开始主持BBC黄金时段的「帕金森秀」。

BBC总裁戴维（Tim Davie）表示，「麦可是谈话节目之王，他定义了之后所有主持人和节目的形式」。

「他访问了20世纪的诸多大人物，访谈方式令大众着迷。麦可不仅很会问问题，还是一名很好的倾听者。」

帕金森推估他的职业生涯采访超过2000名受访者，包括拳王阿里（Muhammad Ali）、英国传奇歌手艾尔顿强（Elton John）、英国乐团披头四（The Beatles）已故成员约翰蓝侬（John Lennon），以及美国流行乐坛天后玛丹娜（Madonna）等。

BBC节目「今日」（Today）主持人罗宾逊（Nick Robinson）在社群媒体平台X（前称推特）发文表示，「他是我们那个时代最伟大的主持人，主宰周六晚间时段长达多年」。

帕金森在2013年公布罹患摄护腺癌，正在接受放射治疗，并在2年后宣布完全治愈。

他的家人发表声明称，「麦可．帕金森爵士在经历短时间身体不适后，于昨晚在家人陪伴下于家中安详逝世」。

© 2023 AFP