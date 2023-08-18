决定起诉川普大陪审团遇威胁 执法部门展开调查

（法新社华盛顿17日电） 本周稍早投票，并以涉嫌企图推翻2020年总统大选结果等罪名起诉前总统川普的陪审员可能遭受威胁，美国乔治亚州执法部门今天表示，他们已展开调查。

广告 继续浏览后续

根据报导，大陪审团23名陪审员及3个候补成员的影像、住址等个人资料，被发布在各种「边缘」网站上，其中一些网站与右翼阴谋论有关。

乔治亚州富尔顿郡（Fulton County）警长办公室表示，他们已经知道那些个资被公布。这个大陪审团14日对川普提出13项严重刑事指控。

警长办公室表示，「我们的调查人员正与地方、州和联邦执法机关密切合作，追查威胁的根源。」称执法机关将「对任何可信的威胁迅速做出因应，并确保履行公民义务者的安全」。警长办公室指的是大陪审团成员。

对川普和其他18人涉嫌串谋，要非法推翻2020年大选结果的起诉，引发川普支持者的愤怒。

这是川普今年第4次遭起诉，如果罪名成立，他可能将面临重刑。

根据媒体监督组织Media Matters，在一些披露大陪审团成员个资的网站上，未透露姓名的用户「发出直接威胁」，其中一人还称这些资讯是「暗杀名单」。

包括联邦法院在内的许多美国法院，大陪审团成员的身分保密，但在乔治亚州，他们的姓名会公开，并登载在起诉书的最下面。

© 2023 AFP