北韩人频传食不果腹 金正恩视察风灾后受创稻田

（法新社首尔18日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领袖金正恩视察了遭受台风侵袭的田地，并监督军方直升机喷洒杀虫剂以抢救重要农作物。

广告 继续浏览后续

热带风暴卡努（Khanun）上周登陆北韩。由于北韩的基础设施不够稳固，森林又多被砍伐，因此任何天灾都有可能在这个国家造成大规模破坏。一旦淹水，灾情可能非常严重。

在金正恩视察农田之前数小时，联合国安全理事会才刚指责北韩政权在核武计画上耗费巨资，人民却挨饿、缺乏基本生活所需。

南韩国会议员刘相凡昨天听取情报机关简报后告诉记者，根据情报机关的消息，今年1月到7月，约有240名北韩人饿死，比近期平均每年110人饿死的数字多了1倍以上。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在江原道视察了台风来袭时淹水的稻田，但他说，多亏了协助抢救作物的军人的爱国情操，灾区将可「从损害中彻底复原」。

北韩中央通信社的照片显示，金正恩穿着白外套和黑长裤蹲在田边，一旁军方直升机飞在稻田上空喷洒药剂。

金正恩说，军方迅速因应台风灾情，「在很短的时间内救回了淹水的农田，创造了奇迹」。

但有些专家质疑这些措施的效果。

脱北者出身的「世界朝鲜问题研究所」（World Institute for North Korean Studies）所长安灿一（Ahn Chan-il）告诉法新社：「金正恩动员空军飞机的命令只是作秀…在农作物上喷洒杀虫剂的恰当时间已经过了。」

安灿一还说，要靠军方协助救灾，显示政府可能已别无他法。 南韩情报机关昨天表示，北韩经济陷入「恶性循环」，2020年至2022年的3年间都是负成长，人民食不果腹。

刘相凡也说，南韩情报机关透露，与2016年相较，北韩的国内生产毛额于2022年暴跌了12%。

即使北韩经济困顿，平壤当局今年仍执行了一连串武器测试，次数创下新高纪录，包括首度试射使用固态燃料的弹道飞弹；专家认为，这是北韩技术上的一大突破。

© 2023 AFP