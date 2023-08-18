夏威夷酿逾百死野火 罪魁祸首疑为入侵草种

（法新社华盛顿17日电） 夏威夷毛伊岛刚发生导致逾百人丧生的灾难性野火，人们目光转向一个意想不到的罪魁祸首，那就是几十年来被当作完美的燃料、如今却在整个夏威夷大规模蔓延生长的入侵草种。

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这些入侵草种能抗旱、适应艰困地形，却逐渐排挤当地物种，在美国西部也成为日益严重的威胁，导致毁灭性野火不断增加。

加州大学圣巴巴拉分校的生态学教授丹东尼奥（Carla D'Antonio）告诉法新社说：「入侵草种非常易燃，它们会改变地貌。」

「它们创造了更有利于发生更多火灾的条件，因此突然间，我们就经历了更多火灾。」

30多年来一直在研究这些物种的丹东尼奥表示，它们死后并没有分解，而是「长时间留在那里，像骨头一样干掉」。它们也很顽强，比当地原生物种更能在火灾中生存，并逐渐取代原生物种。

这些外来草种包括野牛草（buffelgrass）、几内亚草（Guinea grass）、糖蜜草（molasses grass），大多来自非洲，当初被引入作为牛饲料，丝毫不知道数十年后会带来危险。

夏威夷在1990年代受到全球化影响，原本的甘蔗园不再栽种，这带来灾难性的后果，因为大片土地被弃置，为入侵草种提供可乘之机。

毛伊郡（Maui County）在2021年发布的防火报告称，由于气候变迁导致气温升高、干旱时间变长，加上入侵草种的威胁日益严重，使得火灾威胁升高。

尽管夏威夷以热带风光闻名，却变得比以往更加干燥。2016年的一项研究显示，当地90%的区域降雨量比上一个世纪减少。

毛伊郡的报告中建议：「采取积极作为，用本土原生植物取代那些危险的入侵草种作为燃料来源，以减少可燃物来源，并提升保水性。」

© 2023 AFP