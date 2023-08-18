巨大黑色雕像现身曼谷街头 佛教视为异端当局要查

（法新社曼谷18日电） 一尊长着翅膀、有金色獠牙和鲜红眼珠与指甲的巨大黑色雕像，俯瞰泰国曼谷繁忙的街道，它的突然出现引发骚动，甚至有人要求移除这座雕像。

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本月稍早，4星级的曼谷市集饭店（Bazaar Hotel）外放置了一尊5公尺高、被称为「盖乔大师」（Kru Kai Kaew）盘腿而坐的雕像，曼谷当局已下令对此进行调查。

以佛教徒为主的泰国首都曼谷有无数大大小小祭拜神佛的寺庙，许多信徒供奉祭品，相信神佛会给他们带来好运。

但被一些人视为是「财神」的盖乔大师，也被其他人认为对佛教而言是异端，甚至亵渎神灵，而引起争议。

这座雕像由曼谷以西的佛统省（Nakhon Pathom）一家工厂建造，9日在运送至曼谷的途中，因高度问题卡在天桥下，造成塞车而受到关注。

泰国佛教促进艺术家委员会表示：「当你崇拜某样东西时，必须带有佛教信仰。」该委员会已要求饭店移除雕像。

「他们甚至无法回答这是尊什么雕像，你不能随意建立一些东西就崇拜它。这在佛教经典中没有文献记载。」

泰国英文报纸「民族报」（Nation）报导，有一个保守团体声称信徒计划在雕像前举行「不寻常」的仪式，甚至打算献祭动物。

市集饭店表示，这尊雕像并非他们所设立，并告诉法新社是另一方租用这块土地来放置雕像。

© 2023 AFP