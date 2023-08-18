希拉里飓风北移 逼近墨西哥下加利福尼亚半岛

（法新社墨西哥市17日电） 天气预报机构指出，热带风暴希拉里（Hilary）今天在太平洋增强为大型飓风，预计周末逼近墨西哥下加利福尼亚半岛（Baja California peninsula）之前，威力还会进一步增强。

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美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，随着飓风希拉里向北移动，预计从明天开始，美国西南部会出现强降雨。

根据美国国家飓风中心最新资料，希拉里的近中心最大风速约为每小时225公里。

在分类飓风强度的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）中，希拉里已经是第4级飓风，仅次于最强的第5级。

美国国家飓风中心提到，希拉里位于下加利福尼亚半岛南端旅游胜地卡布圣卢卡斯（Cabo San Lucas）以南约680公里处，「局部地区可能会出现严重暴洪」。

飓风希拉里为墨西哥西南部的太平洋沿岸地区带来降雨和汹涌海浪，其中包括度假胜地阿卡普尔科（Acapulco）。

美国国家飓风中心还说，美国加州和内华达州南部的部分地区，可能会在下周初降下大雨。

© 2023 AFP