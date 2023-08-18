日本人抗暑 各种凉感装置衣饰穿上身

（法新社东京18日电） 全球各地今夏高温难耐，日本一些公司藉由卖内建凉风扇的夹克、降温颈圈与凉感衣等消暑用品进军这个潜力无穷的市场，帮助人们对抗酷暑。

广告 继续浏览后续

日本今夏也与许多国家一样遭逢史上最热夏天。在百年来的最热7月，日本至少有53人死于中暑、近5万人紧急送医。

专门生产建筑工人服的Workman公司鉴于需求成长，2020年推出一款内装有风扇的普通夹克。这种夹克后方装有2具手掌大小、搭载充电电池的风扇，每件零售价在1万2000到2万4000日圆（约新台币2630到5260元）。

Workman发言人铃木悠耶告诉法新社：「天气变得更炎热，以前没穿过装有风扇衣服的人希望能有让身体凉快的法子..因此有更多人对买一件这种夹克感兴趣。」

「这就跟在家吹电扇一样，因为风能一直吹到身体，穿上（夹克）就会觉得凉爽。」

日本的夏天素以湿热着称，但今年7月的东京尤其闷热。

MI Creations是一间卖降温颈圈的公司，客户大多为工厂与仓库工人。负责营销的高井望（Nozomi Takai,音译）说：「一些人死于中暑，因此无论个人还是企业开始逐年投入更多抗热资源与措施。」

MI Creations的降温颈圈颜色鲜艳，内含的凝胶让颈圈只需放进冰箱20分钟，就足以在佩挂时有「凉感」效果。一只颈圈价格约2500日圆（约新台币549元）。

高井说戴这种降温颈圈「整个身体能凉爽约1小时」。

在另一些店内，由位于东京的Liberta公司推出一系列凉感T恤、袖套，在衣料印上图案能让穿戴者感到凉爽，尤其流汗时。

这些图案使用诸如木醣醇等材质，碰到水分或汗液时能让人觉得冰凉。

© 2023 AFP