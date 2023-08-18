法国前总统沙柯吉 建议可与俄罗斯妥协遭抨击

（法新社巴黎17日电） 法国前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）昨天受访时建议，俄罗斯对乌克兰的入侵，可透过在被占领土地上举行新一轮全民公投来化解，这番说法引起基辅和巴黎当局的愤怒。

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沙柯吉昨天对保守派报纸「费加洛报」（Le Figaro）表示：「乌克兰人…希望重新夺回被不公正地夺走的东西。」

「但如果他们不能完全控制情势，那么只能二选一，看是选择将冲突冻结…或者采取积极谨慎的方针，在国际社会严格监督下举行公民投票。」

沙柯吉特别提到2014年遭到俄罗斯吞并的克里米亚半岛表示，「任何希望回到过去的想法都是幻想」。

沙柯吉补充说：「需要进行一场无可争议的公投…以巩固目前的状态。」 沙柯吉坚称俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「并非不理性」。

沙柯吉认为，欧洲可通过正确的外交手段与俄罗斯总统取得联系，这让人回想起莫斯科2008年入侵乔治亚的情况。沙柯吉说他当时「说服（蒲亭）撤回他的战车」。

沙柯吉说，「俄罗斯是欧洲的邻国，并将持续如此。」「外交、讨论和谈判仍然是找到可接受解决方案的唯一途径。不妥协就没有任何可能。」

沙柯吉还认为乌克兰应该保持「中立」，不该在欧盟或北大西洋公约组织中占一席之地。

沙柯吉的看法立即引发基辅回应，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的资深幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，这些都是基于「犯罪逻辑」。

波多利雅科说，「你不能因为害怕某人，或者因为你是罪犯的朋友，就去交易别人的领土。」 波多利雅科指控沙柯吉在任期间，「故意参与俄罗斯夺取乌克兰领土的犯罪阴谋」。

沙柯吉卸任后的大部分时间，都在与一堆法庭官司打交道；而他对此事的观点，在法国国内也备受抨击。 绿党资深议员白武（Julien Bayou）表示，沙柯吉「应被视为俄罗斯的影响人物」，他向法国新闻频道LCI表示，沙柯吉的说法「疯狂」且「令人震惊」。

白武提及沙柯吉与一家俄罗斯保险公司之间涉及丰厚利润的关系正在接受调查，原因是沙柯吉涉嫌兜售他的影响力，以及隐瞒罪行。

沙柯吉的前情报顾问白罗（Jerome Poirot）向LCI表示，这位前总统的言论是「可耻的」。

白罗回忆说，沙柯吉是2008年反对乔治亚和乌克兰加入北约的主要声音之一，但这并没有阻止俄罗斯后来入侵这两个国家。

白罗问道，「沙柯吉总统的红线是什么？他对法国安全的愿景是什么？难道只是想屈从蒲亭想要的一切？」

但俄罗斯前总统兼总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）对沙柯吉的言论表示欢迎，称沙柯吉的说法「大胆又准确」。

© 2023 AFP