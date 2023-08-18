莫斯科与黑海舰队遭锁定 俄罗斯击落乌克兰无人机

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯官员说，俄罗斯部队摧毁了针对莫斯科与黑海舰队的乌克兰无人机，这是莫斯科与黑海遭遇一连串攻击中的最新一起。

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俄罗斯国防部表示，空军今天凌晨4时左右在莫斯科上空击落一架乌克兰无人机。

俄罗斯国防部在通讯软体Telegram上表示：「这架无人飞行载具在暴露于空中防御武器后，改变飞行路径并坠落于莫斯科红普列斯尼亚（Krasnopresnenskaya）堤坊地区的非民宅建筑上。」

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）说，紧急应变机构人员已赶赴现场，初步报告指出目前尚无人员伤亡。

索比亚宁在通讯软体Telegram上表示：「无人飞行载具残骸落在展览中心（Expo Centre）区域，没有对那栋建筑造成严重损害。」

俄罗斯国营塔斯社（TASS）报导，紧急应变机构表示，展览中心建筑物的其中一道墙面崩塌，「崩落面积约为30平方公尺」。

塔斯社引述航空机构说法报导，伏努科夫国际机场（Vnukovo Airport）附近的空域短暂关闭，起飞与降落班机都延误。

在莫斯科遭遇攻击的数小时前，俄罗斯阻挠了乌克兰在黑海对俄国军舰发动的海上无人机攻击，这是俄国军队一连串遇袭事件中的最新一起。

俄罗斯国防部表示，这架无人机昨晚在塞凡堡（Sevastopol）西南方237公里处遭海军巡逻船只摧毁。塞凡堡是俄罗斯黑海舰队在克里米亚半岛的基地。克里米亚半岛于2014年遭俄罗斯并吞。

自俄罗斯退出允许乌克兰谷物通过黑海安全出口的协议后，双方的攻击情势不断升高。

俄罗斯8月4日表示，已击退乌克兰试图对黑海诺沃罗西斯克（Novorossiysk）基地的无人机攻击，而乌克兰安全消息人士说，对该基地一艘俄国军舰发动的攻击是成功的。

© 2023 AFP