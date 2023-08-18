谋杀罪遭错判冤狱18年 纽西兰男获赔逾9000万元

（法新社威灵顿18日电） 纽西兰政府今天表示，男子霍尔（Alan Hall）于1986年遭错判谋杀罪名成立，在监狱蹲了18年苦牢，直到去年才获改判无罪，他将获得490万纽元（约新台币9266万元）赔偿。

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1985年，一名男子在奥克兰住家遇上入室盗窃，遭刺杀身亡，霍尔为此被判处终身监禁。

尽管事发现场没有任何与霍尔有关的法医证据，且据称袭击者的身高和人种也和霍尔不同，霍尔仍被判有罪。

霍尔1994年获得假释，但2012年因违反假释条件又被送回监狱。他于去年总算被释放并获判无罪。

纽西兰最高法院坦承最初的审判并不公正，表明若不是「极度无能」，就是「为判有罪，而采取蓄意且错误的策略」。

最高法院还称，霍尔有智力障碍，却在没有没有律师陪同的情况下，接受长达20小时的讯问。

纽西兰司法部长罗素（Deborah Russell）今天表示，霍尔已同意接受约490万纽元的赔偿。

他表示，纽西兰政府「毫无保留地对于他的错误定罪和监禁致歉…我承认道歉和赔偿永远无法完全弥补霍尔所遭受的不公对待」。

霍尔的家人在提供给当地媒体的声明中表示，替霍尔洗刷冤屈的斗争终于落幕，这让他们松了口气，并称「霍尔被捕时仅24岁，如今他已经61岁了」。

© 2023 AFP