遭控图谋推翻大选 川普律师团声请2026年再开审

（法新社华盛顿17日电） 前美国总统川普涉嫌企图推翻2020年总统大选败选结果，被检方起诉。川普的律师团今天向联邦法官声请于2026年4月再开始庭审，这个日期已超出明年总统大选很长一段时间。

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川普律师团提出这项要求之际，特别检察官史密斯（Jack Smith）正推动此案于明年1月2日展开庭审。这起案件是川普目前要面对的4项刑事起诉之一，他同时正争取代表共和党参加2024年11月总统大选。

川普律师团在文件中表示：「公众利益在于正义和公平审判，而非急于做出判决。」

川普的律师团主张，此案文件多到须耗时数月才能审阅完毕，「假设我们从今天开始审阅这些文件，我们会需要以每天约9万9762页的速度进行，才能在拟议的陪审团遴选日期之前看完政府的初步文件」。

川普的律师团指出：「就好比从现在到陪审团遴选期间，每天阅读托尔斯泰（Leo Tolstoy）着作『战争与和平』全文，从头到尾、每天78遍、日复一日。」

此案主审法官楚坎（Tanya Chutkan）预计在8月28日决定庭审日期。

川普和其团队也谴责检方存在政治偏见。

川普的律师团在今天提交的文件中表示：「现任政府以刑事起诉来对付其主要政治对手，同时也是即将到来的总统大选的主要候选人。」

川普的另外2案已分别定于2024年3月和5月展开审理，一起是纽约州的艳星封口费案，另一起是佛罗里达州的政府密件案。

此外，他涉嫌企图在乔治亚州推翻2020年总统大选结果相关的敲诈勒索案，庭审日期尚未敲定。

© 2023 AFP