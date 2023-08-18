魁北克女子寄蓖麻毒信给川普 遭判刑22年

（法新社华盛顿17日电） 拥有法国和加拿大双重国籍的55岁女性费里耶（Pascale Ferrier），因向时任美国总统川普寄送一封含致命蓖麻毒素的信件，遭处近22年徒刑。

广告 继续浏览后续

费里耶承认，她于2020年9月在魁北克家中制造了蓖麻毒素，这是一种从蓖麻种子中提取的剧毒植物蛋白。

费里耶从加拿大向白宫寄出一封含蓖麻毒素的信，收信人是川普，她同时也向德州8名执法人员寄送了其它含毒素的信件。

美国司法部表示，费里耶当时寄给川普的信，包含「威胁性语言」，并呼吁川普退出即将到来的选举。

费里耶在信中写道：「我为你找到了一个新名字：『丑陋的暴君小丑』，希望你喜欢。」

「如果这起不了作用，我会找到另一种更好的毒药配方，或者当我能来的时候，我可能会使用我的枪。享受吧！」

费里耶寄信的同时，还在社群媒体推特上发文表示，应有人「朝川普的脸开枪」。 没有人因信件中的有毒物质而受伤害。白宫所有邮件都会经过华盛顿郊区的处理设施分检，部分原因是为了筛查可能的安全威胁。 费里耶寄出信件后，于2020年9月20日试图通过纽约州水牛城的官方过境点进入美国时，遭到逮捕。据司法部表示，官员们在她车里发现了1把枪和数百发子弹。

© 2023 AFP