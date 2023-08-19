刚果民主共和国爆霍乱疫情

（法新社刚果民主共和国果玛18日电） 刚果民主共和国爆发霍乱疫情，尤其东部动荡不安的北基伍省今年已有超过8000名5岁以下幼童染疫，联合国儿童基金会今天就此发出警讯。

广告 继续浏览后续

北基伍省（North Kivu）已遭冲突蹂躏近30年，当地民众普遍流离失所。

联合国儿童基金会（UNICEF）引述刚果民主共和国卫生部统计，今年迄今全国感染总数为3万1342例，其中在疫情最严重的北基伍省就有约2万1400例。

驻果玛（Goma）的联合国儿童基金会刚果民主共和国高级紧急协调员阿布杜拉（Shameza Abdulla）说：「应该对霍乱疫情的规模及其造成的破坏性威胁敲响警钟。如果未来几个月内不采取紧急行动，霍乱很有可能蔓延到这个国家多年没有受到影响的地区。」

「疫情还可能继续在（卫生）系统早已不堪重负的流离失所者营地蔓延，当地民众极易患病，甚至可能死亡，尤其是儿童。」

联合国儿童基金会表示，北基伍省今年5岁以下霍乱感染数已经超过8000例，高达去年全年染疫总数的6倍多。

刚果民主共和国2017年发生过类似情况，包括首都金夏沙（Kinshasa）在内，霍乱蔓延到全国各地，导致约5万5000人感染，逾1100人死亡。

© 2023 AFP