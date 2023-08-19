拜登盼今年秋季与习近平会面 延续�Q里岛对话

（法新社美国大卫营18日电） 尽管华府一连串言论和行动令中国不满，美国总统拜登今天仍表示，他预期今年晚些时候将与中国国家主席习近平会面，希望能延续两人去年11月在印尼�Q里岛的对话。

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拜登2022年11月在�Q里岛首度以美国总统身分与习近平会面，当时两人同意致力于管理美中这两个全球最大经济体之间的高度紧张关系。

拜登在马里兰州的大卫营（Camp David）与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦会面后，在回应记者抛出的问题时说：「我预期也希望今年秋天能延续我们在�Q里岛的对话，这是我的期待。」

拜登邀请习近平11月访问旧金山，届时美国将主办亚太经济合作会议（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰会，中国也将与会。这两位领导人也可能在下月于印度新德里召开的20国集团（Group of 20）峰会场边会晤。

尽管美方的一连串言论和行动激怒中国，拜登仍有信心将与习近平会面。过去两人在担任国家副领导人时也曾见过面。

美国将于明年11月举行总统大选。拜登在进入选举季之际宣扬美国经济稳健的政绩，他本月稍早表示，中国存在经济问题，是一枚「定时炸弹」。

今年6月，在美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问完北京不久后，拜登称习近平是「独裁者」，引来北京当局谴责。布林肯访问北京，是近5年来访中的最高阶美国官员。

拜登稍早先是禁止出口先进微晶片，再限制美国在中国敏感高科技领域的投资。

中国谴责这些举措违反自由贸易原则。拜登政府则回应，这只是在维护美国安全。

中国也谴责美日韩举行3方峰会。日本与韩国都是美国的盟友，却因与战时历史有关的争议针锋相对数十年，这场峰会被视为双方迈向和解的重要一步。

© 2023 AFP