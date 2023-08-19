拜登贺日韩团结力抗中国 3国将强化安全合作

（法新社美国大卫营18日电） 美国、日本与南韩首度举行3方峰会，美国总统拜登及日韩领袖今天表示，他们看见了3国紧密安全合作的「新篇章」。这场峰会已让中国深感不安。

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拜登在马里兰州的大卫营（Camp David）与日本首相岸田文雄和南韩总统尹锡悦举行3方峰会，他称赞尹锡悦及岸田文雄让历史仇恨揭过一页的「政治勇气」。

拜登在联合记者会中说：「在美国全力支持下，你们的领导力让我们齐聚此处，因为你们都明白，这个世界正处于一个转捩点。」

拜登坚称，这场峰会并非针对中国。中国在国家主席习近平率领下，一直在国内及亚洲展现军事实力，包括围绕台湾的大型军事演习。

美日韩领袖在联合声明中表示，他们反对中国在东海及南海的海洋争端中从事「危险及侵略行为」，「我们强烈反对任何单方面改变印度太平洋地区海域现状的企图」。

日本与南韩对全球议题的意见大致相同，也都有美军基地，但由于日本1910年至1945年占领朝鲜半岛遗留的问题，以往几乎不可能举行这类峰会。不过，尹锡悦冒着国内政治风险，解决战时强迫劳动相关争端，揭过了这页历史，如今在与中国、北韩关系高度紧张之际，将日本视为伙伴。

尹锡悦说，他希望具有「前瞻性」，这次峰会是「历史性的一天」，为3个国家的共同关系奠定了「稳固的制度基础」。

美日韩领袖同意一项在所有领域展开例行性演习的多年期计画，而非单单针对北韩的一次性军事演习，并在危急时刻做出正式的「三方协商承诺」（Commitment to Consult）；拜登还说，他们也将建立三边热线。

3国领袖也同意共享北韩即时资料，并每年举办峰会。

© 2023 AFP