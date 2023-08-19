联合国：海地今年以来已2400多人死于黑帮暴力

（法新社日内瓦18日电） 联合国指出，海地今年以来已有2400多人因黑帮暴力猖獗而死，当中数百人更是死于民间巡守队为自保所动的私刑。

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海地首都太子港这周再爆黑帮火拚，造成居民30死、十多人受伤。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）今天在日内瓦告诉媒体：「今年1月1日到8月15日期间，已至少2439人遇害、902人受伤。」还说这段期间有951人遭绑架。

夏姆达萨尼警告，黑帮暴力积累民怨，以致「私刑正义」事件和民间自卫团体越来越多，让情势恶化。

夏姆达萨尼说：「自4月24日以来到8月中，超过350人死于当地居民动私刑和居民巡守队。」并说这当中有310人是黑帮成员，还有1名警察，剩下则是一般人。

据海地非政府组织「全国人权捍卫网络」（RNDDH）提供法新社的资料，本周的黑帮火拚让太子港卡勒富尔-弗里尔（Carrefour-Feuilles）街区多间家户遭纵火，2名员警殉职。

当局指出，卡勒富尔-弗里尔街区因位置关系沦为黑帮间的兵家必争之地，已超过5000人逃离家园。太子港目前约80%的区域沦入黑帮控制。

黑帮暴力犯罪态样包括掳人勒赎、劫车、性侵和持枪窃盗等。

夏姆达萨尼说：「这周来自海地的通报，凸显（黑帮）对民众所施暴力的残酷程度，以及对人权造成的冲击。」

为因应海地暴力猖獗，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）呼吁采取紧急行动，支持派遣一支非联合国的多国部队提案，以「支援海地警方应对严峻的安全局势并恢复法治」。

© 2023 AFP