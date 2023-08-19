西非经济共同体代表团抵达尼日 会见遭罢黜总统

（法新社尼阿美19日电） 西非经济共同体（ECOWAS）代表团今天抵达尼日，与夺取政权的军方代表进行会谈，并会见遭罢黜的总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）。

广告 继续浏览后续

一名与ECOWAS有关的消息人士告诉法新社，贝佐姆目前「精神状态良好」。他仍持续遭到军方拘留，且无电可用。

自政变发生以来，他和家人一直被关押在总统官邸。国际社会日益关注他遭拘留的条件。

ECOWAS代表团还与7月26日从贝佐姆手中夺取权力的军方代表进行会谈。

消息人士称，在奈及利亚前国家元首阿布贝卡（Abdulsalami Abubakar）的带领下，ECOWAS代表会见了部分高阶军官，但没有透露其中是否包括政变领导人蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）将军。

此前，ECOWAS已批准尽快部署「恢复尼日宪政秩序的待命部队」，但是也承诺会寻找化解此一危机的外交手段。

获尼日军方任命为总理的赞纳（Ali Mahaman Lamine Zeine）告诉「纽约时报」（ New York Times），贝佐姆不会受到伤害。

另一方面，今天有数千名志愿者前往尼日首都尼阿美（Niamey）中部地区，以响应号召，登记为非军事后援人员，以防御ECOWAS可能进行的武力干预行动。

© 2023 AFP