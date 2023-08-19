连杀7婴 英国恐怖护理师遭定罪

（法新社伦敦18日电） 英国一名护理师因被控在医院内新生儿部门杀害7名新生儿，还企图对另外6名婴儿下手，今天被判有罪，成为英国现代史最恐怖的幼儿杀手。

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33岁的护理师莱比（Lucy Letby）去年10月起受审，被控不是对被害婴儿施打胰岛素，就是注射空气或强迫灌奶，害死无辜小生命。

于2015年到2016年在彻斯特伯爵夫人医院（Countess of Chester Hospital）杀害5名男婴和2名女婴，并对其他婴儿下手，因此被定罪；她通常是在值夜班时犯案。

受害者家属在英格兰北部的曼彻斯特刑事法院（Manchester Crown Court）外宣读一封联合声明，称「正义终获彰显」，但也说「这份迟来的正义无法消除受害家属至极的悲痛、愤怒与不幸」。

本案陪审团斟酌22天后，8月8日交出第一份定罪决定，法院命令消息需到今天之后才能对外公布。不少陪审团成员在解散时仍泪流满面。

莱比此前曾在被告席含泪为己辩护，但今天未到庭聆听陪审团的决定。

不过莱比被控的另两起谋杀未遂案罪名不成立；此外，陪审团花110小时仔细思量，仍未就另外6起涉嫌袭婴案达成共识，检察官向法院请求给他们28天时间作业，看要否就未成立的控罪上诉。

法庭预定8月21日宣判刑期，莱比将面临漫长的牢狱生活，有可能是少见的终身监禁。

彻斯特伯爵夫人医院的新生儿部门收治早产或罹病的婴儿。自2015年1月起的18个月间，这个部门的不明原因死亡或病倒人数愈来愈多，引起资深医师关切，莱比的犯行才曝光。

警方逮捕莱比后搜索她的住处，发现一张手写纸条，上面写着「我故意杀了他们，因为我的能力不足以照顾他们」。

她还写道：「我是个恐怖的恶人…我做了这件事，我很邪恶。」

但检方认为，莱比是冷血、残酷、工于心计的骗子，不断变更说法，称她在犯案时「彻底失控、实际上在扮上帝」。

最后遭莱比残害的婴儿是三胞胎中的两名婴儿。当时庭讯称O宝宝在莱比2016年6月收假上班不久后就死亡、P宝宝在O宝宝死后的隔天也不治；据称三胞胎里的Q宝宝不久后也被莱比攻击，但这部分陪审团未能作出有罪心证。

法庭预定8月21日宣判刑期，莱比将面临漫长的牢狱生活，有可能是少见的终身监禁。莱比已透过律师表达不会到庭听判。

© 2023 AFP