加国西部野火肆虐 数万人撤离家园

（法新社基罗纳19日电） 加拿大西部最近野火肆虐，卑诗省（British Columbia）除了宣布进入紧急状态外，官员也同时呼吁居民注意警讯撤离，因为「严重且快速变化」的野火，威胁着风景秀丽的欧肯纳根谷（Okanagan Valley）大部分地区，包括基罗纳（Kelowna）市在内。

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卑诗省应急管理及气候准备厅长马博文（Bowinn Ma）表示，基罗纳这个受欢迎的划船和健行目的地，状况「高度活跃」，约有3万人接到疏散命令，另有3万6000人处于戒备状态，等待警讯准备随时撤离。

马博文在下午的新闻记者会上说：「疏散命令发布时，遵守命令是绝对、绝对的重要」，「这不仅是对屋内的人生死攸关，而且对那些试图恳求人们离开的救灾人员来说也是如此。」

基罗纳这座拥有15万人口的城市现为浓烟笼罩，现已成为今夏加国各地野火最新的受灾人口集中地，野火导致了数百万英亩土地焚毁。 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，他已与卑诗省省长艾比（David Eby）讨论「迅速发展且极具破坏力的野火情势」，并且承诺提供联邦资源面对灾难。

与此同时，邻近卑诗省的西北地方（Northwest Territories），野火促使地区首府黄刀镇（Yellowknife）民众撤离，使这座大约有2万人的偏远城市，基本上成为鬼域。

偌大的风势持续将野火推向黄刀镇，但今天晚间的降雨导致气温急剧下降，让灾情有所缓解。西北地方的环境厅长汤普森（Shane Thompson）今天在社群媒体X（前身为Twitter）表示，自16日下令撤离以来，大多数民众已通过公路逃离，数千人则是搭乘紧急航班离开。 汤普森补充说：「大约1000名重要工作人员仍留在黄刀镇及周边地区。」

黄刀镇人口外流，意味着近北极地区一半人口已经流离失所。杜鲁道昨天与自黄刀镇撤出民众会面后告诉记者，持续的火灾造成「可怕损失」，撤离民众抵达亚伯达省（Alberta）的艾德蒙顿（Edmonton）后，不知何时才可以回家。

© 2023 AFP