南非主办金砖峰会：不会被迫在强权间选边

（法新社约翰尼斯堡20日电） 准备主办一项主要新兴经济体高峰会的南非总统拉玛佛沙今天表示，南非不会被迫在全球强权国家之间选边。

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巴西、俄罗斯、印度、中国、南非组成的金砖国家（BRICS）本周在约翰尼斯堡召开高峰会时，将寻求扩大影响力、推动全球地缘政治转变。

尤其因为拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰，东道主南非与克里姆林宫的关系广受瞩目。

拉玛佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）在电视转播的演说中指出：「一些批评我们的人喜欢公然支持他们的政治和意识形态选择，我们不会被拖进全球强权竞争之中。」

「我们抗拒了与任何全球强权或是具影响力国家集团结盟的压力。」

为期3天的金砖五国年度峰会22日起展开，拉玛佛沙将接待中国国家主席习近平、印度总理莫迪（Narendra Modi）和巴西总统鲁拉（LuizInacio Lula da Silva）。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也会透过远端方式与会。

蒲亭决定不亲自出席，因为他被国际刑事法院（International Criminal Court）下达逮捕令，如果他入境南非，理论上南非必须执行逮捕。俄罗斯将派外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）与会。

约50位非金砖五国成员国领袖已经证实将会出席峰会，包括伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）和印尼总统佐科威（Joko Widodo）。

金砖五国横跨3大洲，拥有数十亿人口，经济成长程度不一，但它们之间有个共识，那就是鄙视它们眼里服务西方富裕强国利益的世界秩序。金砖国家约占世界经济总量1/4，加入这个集团的兴趣今年有激增的趋势。

至少40个国家表达有兴趣加入这个集团，其中23国已正式提交申请，盼能成为成员。南非对于开放会籍的呼吁表达支持的立场。

拉玛佛沙说：「扩大的金砖五国将代表具不同政治体制的多元国家群体，怀抱着更平衡全球秩序的共同渴望。」

有意加入的国家包括阿根廷、孟加拉、巴林、古巴、衣索比亚、印尼、伊朗、奈及利亚、沙乌地阿拉伯等。

© 2023 AFP