厄瓜多选前再传枪声 市镇首长与妻逃过一劫

（法新社基多19日电） 厄瓜多明天即将举行总统大选，今天滨海城市拉利伯塔德（La Libertad）首长塔马里斯（Francisco Tamariz）却出面表示，多名持枪歹徒昨晚对他的座车开了30多枪，所幸他和妻子毫发无伤。

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塔马里斯在社群平台X（旧称推特）表示有歹徒「试图杀害我」，并说有多人目击这场枪击事件。

他随后在另一社群平台脸书（Facebook）贴文说，昨晚从不远的瓜亚基尔（Guayaquil）返回拉利伯塔德时，两名持枪歹徒步下一辆警车，随后对他的装甲车开枪。

在脸书影片中，他穿着防弹背心并在妻子陪伴下说：「不过几秒钟时间，他们便对车身连开好几枪…甚至没有开口问是谁坐在车内。」事发当时他妻子也在厢型车内。

厄瓜多明天即将举行总统大选。造势期间已有一位声势领先的候选人遇刺身亡，各方均矢言将解决境内这类无法无天的现象。

厄瓜多近几年成了海外毒枭的活动热区，他们为寻求经由厄瓜多输出古柯硷，在地方帮派间引发冷酷争夺战。

厄瓜多谋杀率已飙过墨西哥和哥伦比亚，而选前多位政治人物遇害身亡更凸显了厄瓜多领袖阶层所面临的挑战。

其中最引发关注的莫过于总统候选人兼反贪运动领袖维拉维森修（Fernando Villavicencio）遇刺案，他选前数天在光天化日之下遭人枪杀身亡。

© 2023 AFP