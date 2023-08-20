埃及民运人士杜马获总统特赦 坐牢10年出狱

（法新社开罗19日电） 埃及2011年人民起义运动主要人物杜马（Ahmed Douma）在坐牢10年之后，今天获总统塞西特赦而出狱。他表示，将等到所有人都获得自由再庆祝。

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现年37岁的杜马是当年推翻长年执政总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）那次起义运动的领导人物。起义运动之后的首位民选总统、伊斯兰主义派领袖穆希（Mohamed Morsi）于2013年遭军方罢黜，随后军方进行大规模镇压，杜马在当时被捕。

杜马在离开位于首都开罗郊区的巴德尔监狱（Badr prison）后表示：「在监狱度过10年后，我希望能说我很高兴出狱，但我将延后庆祝，直到所有人都获得自由。 」巴德尔监狱因环境恶劣而不断遭受批评。

他说：「我希望我们很快就能展开庆祝活动。」

2015年，杜马因与安全部队发生冲突，最初被判处25年有期徒刑，但在2019年获减刑至15年。

2021年杜马出版一本名为「蜷缩」（Curly，暂译）的诗集，是他被单独监禁期间所写。

这本书在当年的开罗国际书展上展出，但因「安全理由」而被迅速下架。

杜马狱中诗作中的一首写道：「没有时间抑郁，没有机会悲伤，洪水正在肆虐。」

当年穆希被推翻后，当局大规模逮捕了数千名民主运动人士和伊斯兰主义者，引发国际社会谴责。

自2021年底以来，埃及采取了一连串措施，宣称是为了解决人权问题，其中包括特赦一些知名囚犯。 今年5月当局推动一场全国对话，希望就埃及未来的政治、社会和经济议题进行大辩论。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）16日表示，他会将对话中所提建议交给有关当局和国会。

「埃及个人权利倡议」（Egyptian Initiative for Personal Rights）创办人巴加特（Bahgat）表示，当局「已经充分意识到国内和国际上日益升高的不满情绪」。

巴加特告诉法新社说：「但埃及当局没有表现出想要结束埃及政治犯危机的迹象。」

明年埃及将举行总统大选，一般预期塞西将寻求连任。

© 2023 AFP