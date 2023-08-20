瓜地马拉总统大选决选投票登场

（法新社瓜地马拉市20日综合外电报导）瓜地马拉人今天前往投票所，投下总统大选决选选票。

广告 继续浏览后续

中美洲国家瓜地马拉饱受贫困、暴力和腐败所苦，每年都有数以千计公民出国寻求更好的生活，其中许多人前往美国。

改革派候选人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在第1轮投票爆冷获得第2名，决选将对阵前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。近期民调显示，阿雷瓦洛遥遥领先。

两人都是社会民主党人，意味瓜地马拉将迎接十多年来第1位左翼领导人。

第1轮选举结果令人震惊之后，阿雷瓦洛的「种子党」（Semilla）办公室以及选举委员会办公室遭到搜索，引发联合国、欧洲联盟（EU）和美洲国家组织（OAS）对破坏选举结果的行为发出警告。

就在决选投票前几天，瓜地马拉打击特权特别检察官办公室（FECI）主管卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）表示，他「不排除」选后进行更多搜查和可能的逮捕。卡鲁奇切先前因贪腐而遭华盛顿制裁。

根据CID Gallup和自由与发展基金会（Freedom and Development Foundation）最新民调，阿雷瓦洛以50%的支持率领先，托雷斯以32%的支持率位居第2。

67岁的托雷斯是已故左翼总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻。

获胜者将取代不受欢迎的右翼总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）；根据宪法，他的任期仅限一届。

© 2023 AFP