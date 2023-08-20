美国驻尼日大使履新 拒绝承认军政府之政策不变

（法新社华盛顿19日电） 美国国务院今天宣布，美国驻尼日新任大使费兹吉本（Kathleen FitzGibbon）已抵达尼日首都尼阿美（Niamey），她将持续以外交方式解决上个月军事政变后的政治危机，同时不会向美国不承认的军政府呈递到任国书。

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国务院声明指出：「费兹吉本抵达尼日并不代表美国政策立场有所改变，而是在一个充满挑战的时刻，因应我们使节团有高阶领导阶层的需要。」

声明补充说，费兹吉本「的工作重点将是提倡外交解决方案，维护尼日的宪法秩序，促成立即释放总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）、他的家人，以及所有被非法拘留的人」。

费兹吉本是一位经验丰富的非洲事务专家，曾任美国驻奈及利亚大使馆第2号人物。她抵达尼阿美之前短短数周，美国刚以尼日爆发政变、局势不稳为由，下令非必要使馆人员离境。

尼日7月26日发生政变以来，美国、西方各国，以及西非经济共同体（ECOWAS）成员国始终密切关注事态演变。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）曾多次与贝佐姆通电话。他的副手卢岚（Victoria Nuland）本月稍早更以未公开的方式访问尼阿美，但未能会见政变领导人蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）将军，也未见到2021年经民主选举产生的贝佐姆总统。

布林肯本人则是在3月访问过尼日，他是迄今为止访问尼日的最高级别的美国官员。

西非经济共同体代表团今天抵达尼日寻求和平解决方案。前一天，西非经济共同体的各国军事领袖宣布，他们准备好在必要时进行干预，作为恢复尼日民主的最后手段。

美国国务院今天的声明指出，美国仍致力于与包括西非经济共同体在内的非洲伙伴合作，以「促进沙赫尔（Sahel）地区的安全、稳定、民主治理和法治」。

© 2023 AFP