西班牙田尼利夫岛野火肆虐 超过2万6000人勒令撤离

（法新社劳罗塔瓦19日电） 西班牙加那利群岛紧急服务部门今天表示，以度假知名的田尼利夫岛（Tenerife）发生失控野火，高温和强风阻碍了扑灭大火的努力，估计有2万6000人被迫逃离。

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负责领土政策、领土凝聚力和水资源的地方官员米兰达（Manuel Miranda）表示，15日晚间在加那利群岛东北山区出现的大火，可说是加那利群岛有史以来最严重的火灾。

紧急服务部门在社群平台X（前身为Twitter）上援引人口普查数据表示：「初步估计，可能有超过2万6000人被疏散。」

官员们在昨天晚间发布的最新消息指出，自火灾发生以来，已有约4500人被疏散。

但在经历了一个出人意料的困难夜晚，以强风和高于预期的气温为特徵的「恶劣天气」后，当局决定下令进行更大规模的疏散。

米兰达指出：「火灾和天气都发生变化，我们不得不疏散田尼利夫岛北部的5个城市。他指出「火灾的危险性和邻近性」。

到目前为止，大火已影响田尼利夫岛的11个城市，田尼利夫是加那利群岛7个岛屿中最大的一个。截至昨天晚间，火势已烧毁5000公顷土地，几乎占田尼利夫岛20万3400公顷面积的2.5%。

加纳利群岛自治区主席克拉维荷（Fernando Clavijo）表示，夜间天气状况「严峻－意味着火势蔓延，主要沿着北坡蔓延」。

克拉维荷补充说，「风力更强，气温远高于预期，相对湿度较低」；西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）将于后天访问田尼利夫岛。

© 2023 AFP