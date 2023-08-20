金砖五国峰会将登场 聚焦转变全球地缘政治

（法新社约翰尼斯堡20日综合外电报导）「金砖五国」（BRICS）领导人本周将在南非大城约翰尼斯堡会面，着眼于扩大自身影响力，以及推动全球地缘政治的转变。这个新兴经济体集团总财富占了全球约1/4。

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为期3天的金砖五国年度峰会将于22日展开，预料东道主南非总统拉玛佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）将接待中国国家主席习近平、印度总理莫迪（Narendra Modi）和巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也会透过远端方式与会。

蒲亭决定不亲自出席，因为他被国际刑事法院（International Criminal Court）下达逮捕令，如果他入境南非，理论上南非必须执行逮捕。

俄罗斯将派外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）前往约翰尼斯堡（Johannesburg）与会。

金砖五国横跨3大洲，人口有数十亿人，经济成长程度不一，但它们之间有个共识，那就是鄙视它们眼里服务西方富裕强国利益的世界秩序。

中国驻南非大使陈晓东18日在简报会上表示，当前「传统的全球治理体系表现出失常、失能、缺位」，金砖五国「日益成为捍卫国际公平正义的中坚力量」。

外界对这个集团的兴趣愈来愈浓厚，至少40个国家表达有兴趣加入，其中23国已正式提交申请，盼能成为集团成员。

南非驻亚洲和金砖五国无任所大使苏克拉尔（Anil Sooklal）18日告诉法新社，各国排队加入集团的理由之一，是「我们居住的世界非常两极化，已因俄罗斯-乌克兰危机被进一步分化，且各国被迫选边站」。

他说：「南方国家不想被要求该支持谁、该怎么做、该怎么处理自己的主权事务。它们现在足够强大，可以坚持自身的个别立场。」

南非林波波大学（University of Limpopo）国际政治学讲师李格迪（Lebogang Legodi）也认为，许多亟思加入集团的国家「把金砖五国视为当前（全球事务）霸权的替代选项」。

根据苏克拉尔的说法，峰会结束时，预料就会宣布扩大金砖集团的决定。

但一些密切关注金砖五国的专家对这次峰会的结果并不是非常乐观。

南非国际事务研究中心（South African Institute of International Affairs）成员格鲁泽（Steven Gruzd）表示：「我不认为这场峰会将产生戏剧性的结果，因为现在掌权的还是西方国家，中国正在崛起，但还不是头号强权。」

© 2023 AFP