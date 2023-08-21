今夏第4波热浪来袭 西班牙部分地区高温飙到40度

（法新社马德里20日电） 今年夏天第4波热浪来袭，让西班牙各地气温攀高，部分地区的高温甚至飙到摄氏40度。

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西班牙国家气象局（AEMET）指出，西班牙绝大部分地区的气温都飙升，东北的加泰隆尼亚（Catalonia）、亚拉冈（Aragon）来到摄氏40度，南部的安达卢西亚（Andalucia）部分地区更是冲到近摄氏44度。

在马德里（Madrid），气温在摄氏38度徘徊，许多人表示夜里的炙热最让人难以忍受。

一位民众在主广场（Plaza Mayor）受访时说：「热浪最让人受不了的，就是晚上睡不好。」这位名众说：「白天还能待在室内、多喝水；但晚上就是没办法睡，起床心情也不会太好。」

一名拿着伞挡烈日的33岁导游也有同感，他说：「在马德里，夏季这几个月有些难熬，实在太热、太干燥了。可是我们还能忍受。」

「不过，有时晚上热得比白天明显，因为热气在地面累积了一整天，到晚上才开始释放。」

这波热浪预计会持续到24日，并于21日、22日达到最高峰。

气候变迁影响下，全球接连「发烧」。科学家警告，热浪将愈来愈频繁，影响的层面也将愈来愈广。

© 2023 AFP