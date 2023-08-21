北韩疫后首国际商业航班 最后一刻突取消

（法新社北京21日电） 北韩国航高丽航空（Air Koryo）原定今天重启睽违3年多的商业航班，但在最后一刻突然取消。

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自2020年年初，北韩为因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而关闭边界以来，这个国家大体上一直与外界隔绝。

记者今天聚集在北京首都国际机场，等待来自北韩首都平壤（Pyongyang）的高丽航空JS151航班，这个航班预计上午9时50分抵达。

但在原定抵达时间近2小时后，航厦告示牌出乎意料地显示航班已被取消，这让期待见到与世隔绝的北韩数年来第一批国际旅客的媒体叹息声连连，失望不已。

北京首都国际机场客服人员告诉法新社，高丽航空并未说明取消航班的原因。

法新社无法在今天联系上高丽航空的中国办公室，一名记者前往高丽航空位于北京的办公室时发现玻璃门紧锁。

但这间办公室似乎维护得很好，一名同楼层的工作人员表示，今天早上没有看到高丽航空的工作人员来到办公室，不过他们偶尔会出现。

专责管理与北韩关系的南韩统一部告诉法新社，关于航班取消，「我们完全不知情」。

一名官员表示：「有各种迹象显示北韩重新开放边界。」统一部官员也说道：「但现在还难以确定是全面开放边界，或是相当有限和受控制的开放。」

© 2023 AFP