厄瓜多总统大选迈向决选 由左派女律师对战富豪子

（法新社基多21日电） 厄瓜多总统选举目前已经开出超过八成五选票，官方结果今天显示，由于没有候选人跨越直接当选的50%得票率门槛，得票率领先群伦的左派女律师龚萨雷兹料将在10月的决选对战得票率爆冷居次的香蕉王国继承人阿津。

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根据已开出选票，和左派前总统柯利亚（Rafael Correa）关系密切的龚萨雷兹（Luisa Gonzalez）以33%得票率领先，选前民调未被看好的35岁前议员阿津（Daniel Noboa Azin）拿下24%票数。

全国选举委员会（National Electoral Council ）主席阿塔曼特（Diana Atamaint）表示，经过维安严密的紧张投票日后，没有候选人跨越胜选门槛。

阿塔曼特告诉媒体：「我们将在10月15日举行决选。」

龚萨雷兹说，「我们正在创造历史」，乐见自己在首轮选举取得「胜利」；阿津则表示，「年轻人」将票投给他，要他击败柯利亚的政党。

过去平静的厄瓜多，如今遭毒品暴力吞噬。大选前11天候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）遇刺身亡，凸显这个南美小国面临的挑战。

厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）上台仅2年，就于今年5月解散反对派主导的国会来规避弹劾，厄瓜多因此于昨天提前举行国会和总统大选。

路透社报导，龚萨雷兹已承诺释出25亿美元国际储备，来振兴厄瓜多经济，并将恢复前总统柯利亚在位时实施的数以百万计美元规模社会倡议。柯利亚遭判贪污罪，目前流亡海外。

政治分析家艾斯毕诺萨（Alfredo Espinosa）指出，阿津可能寻求和其他在首轮遭淘汰的候选人结盟，但决选能否胜出仍将取决于他是否能清楚阐述政见。

「阿津试图以商界人士和青年技术官僚行销自己。但政治不比经营私人企业。政治意味着创造共识，制造对话空间。」

© 2023 AFP