反贪腐深得年轻选民人心 阿雷巴洛当选总统关键

（法新社瓜地马拉市20日电） 默默无闻的阿雷巴洛，以黑马姿态成为瓜地马拉总统，他成功选上的原因在于其反贪腐运动赢得选民的心。在此之前，瓜国民众原已放弃要改革这个陷入困境国家的希望。

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戴着眼镜的64岁社会学家阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）是前总统之子，其父在近80年前是瓜地马拉的总统。这次的瓜国大选，阿雷巴洛在6月的首轮投票前，民调远远落后给其他人。

然而，他却在第1轮投票时拿下重要的胜利，得票率意外高居第2，并于决选投票前，在民调中冲上第1，这让瓜地马拉腐败的菁英阶级大为震惊，也激励了一般选民。

根据瓜地马拉选务机关的官方资料，阿雷巴洛今天在95%的选票开出后，以59%的得票率压倒其对手、得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），赢得总统大选。

阿雷巴洛明年1月上任后，将成为瓜地马拉近12年来首位左翼总统。

他在6月时曾表示，瓜地马拉「需要诚实和正派带来进步」。

● 反贪腐诉求深得民心

在竞选的过程中，阿雷巴洛加倍宣传他的反贪腐诉求，在这个极度贫困、暴力、腐败的国家引起了共鸣，因为瓜地马拉每年都有数以千计的人出国去寻找更好的生活，当中有许多人是前往美国。

阿雷巴洛在竞选期间说：「多年来，我们一直是腐败政客手下的受害者和猎物。」

瓜地马拉检方高层曾试图让阿雷巴洛失去竞选资格，但在他胜选，现在所有人的目光都将聚焦在这批政府高层的身上。

阿雷巴洛在首轮投票出现令人眼睛为之一亮的表现后，8个右翼政党对那样的选举结果提出质疑。

随后，一名法官将阿雷巴洛所属种子党（Semilla）停权，引发瓜地马拉国内的抗议声浪及国际社会有关干预选举的谴责。

停权一事后来被推翻，但一名反贪腐，自己却因涉贪遭美国制裁的检察官卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）仍在继续调查种子党。

卡鲁奇切曾表示，他不排除在选后发动更多可能的搜索及逮捕。

阿雷巴洛声称自己是「受少数贪腐政客迫害的受害者，因为他们知道自己正逐渐失去权力」。

●支持者以投票力挺

在第1轮的投票中，无效票高达17.3%，比任何一位候选人的得票率还高，这被视为是选民感到绝望的证明。

在今天的投票结束后，瓜地马拉选务机关的报告称，「投票率达到历史新高」。通常在第2轮的投票中，投票率都会较低，但这次的940万选民中，有44%的人有参与第2轮的投票。

2019年时，只有42%的人前往投票。

● 年轻选民最有感

一名护理系学生伊策普（Wilson Itzep）在选前表示：「我们年轻人都希望国家能有所改变，新的机会将会因此出现，每个没有工作的年轻人都会因为新政府而有工作。」

伊策普说：「确实，由于缺乏工作（机会）和贫困的关系，我觉得有必要移民，但如果阿雷巴洛胜选，或许我就会留在国内。」他认为阿雷巴洛是「一个带来秩序和正义的人」。

阿雷巴洛是1945年到1951年间执政，改革派总统胡安．荷塞 ．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）的儿子。胡安．荷塞 ．阿雷巴洛是乌维科（Jorge Ubico）施行独裁政权后，第一个民选的瓜地马拉领导人。崇拜希特勒（Adolf Hitler）的乌维科，曾强迫马雅（Maya）原住民劳改。

阿雷巴洛选前最后一次发表谈话时说：「我并非我的父亲，但我正走在他开辟出来的道路，我们将共同努力。」

© 2023 AFP