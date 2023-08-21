将公寓卖给宠物犬 伊朗房地产公司老板被捕

（法新社德黑兰20日电） 伊朗官员今天表示，网路疯传一段房地产公司把公寓卖给狗的影片之后，警方逮捕了公司负责人。

广告 继续浏览后续

在周末广传的影片中，一对伊朗夫妇签署契约，将公寓所有权转让给他们毛茸茸的白色小型犬。

影片中，这只名叫「彻斯特」（Chester）的小狗，在一名女子的帮忙下把脚掌放上印台，接着在契约上盖章。

女子表示，这对夫妇「没有继承人，他们想把公寓卖给狗」。

伊朗法律不禁止养狗，但与许多穆斯林国家一样，狗被视为不洁，保守的神职人员建议不要养狗当宠物。

伊朗学生通讯社（ISNA）今天报导指出，「警方在影片发布后展开调查」。

伊朗司法机构的米桑线上（Mizan Online）新闻网站引述副总检察长塔芭尔（Reza Tabar）报导：「警方昨天逮捕这家房地产机构负责人，并关闭该公司。」

塔芭尔表示，此次出售试图「让违反社会道德价值观的行为正常化」，且「无任何法律依据」。

米桑线上新闻网站没有透露被捕房屋仲介的姓名。

近年来，许多伊朗人、特别是上层社会和中产阶级流行饲养宠物，通常以养狗和养猫居多。

© 2023 AFP