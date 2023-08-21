忧恐怖分子利用TikTok进行宣传 索马利亚祭禁令

（法新社索马利亚首都摩加迪休20日电） 索马利亚政府今天宣布禁止中国短影音应用程式TikTok、通讯软体Telegram以及一款线上投注应用程式，说「恐怖分子」利用这些软体进行宣传活动。

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法新社报导，索马利亚政府在预计对青年党（Al-Shabaab）发动第二阶段军事攻势前，展开上述举动；青年党是一个伊斯兰激进组织，15年来一直对摩加迪休（Mogadishu）中央政府发动血腥叛乱。

索国通讯暨技术部在声明中下令网路服务供应商于8月24日前实施上述禁令，否则将面临司法处置，但声明中未详述处罚内容。

声明说：「为了加速战争进程，并消灭让索马利亚人民流血的恐怖分子，通讯暨技术部长指示网路服务业者暂时下架TikTok、Telegram和投注应用程式1XBET ，恐怖分子及团体不道德地使用这些软体程式，传播经剪辑的图像和照片并误导社会大众。」

自去年8月以来，索马利亚政府军与当地部族民兵联手，在非洲联盟（African Union）军队和美国空袭支持下，在中部地区对盖达组织（Al-Qaeda）的分支团体青年党发动攻势。

2011年，青年党武装分子被赶出首都摩加迪休，但仍控制着大范围乡村地区，尽管政府加以扫荡，青年党仍持续对平民、政治和军事目标发动致命攻击。

索马利亚总统穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）矢言要歼灭境内圣战分子，预计很快就会宣布在索国南部对青年党发动第二阶段进攻。 （译者：纪锦玲）

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