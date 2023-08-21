沙国边防部队被控残杀衣索比亚移民

（法新社伦敦21日电） 人权观察（Human Rights Watch）组织今天表示，沙乌地阿拉伯边境防卫队向试图由叶门越界进入沙国的衣索比亚移民发射「爆炸性武器」，自去年以来已造成数百人死亡。

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目前有数十万衣索比亚人在沙乌地阿拉伯居住和工作，许多移民由所谓「东方路线」从非洲之角（Horn of Africa）地区前往沙国，而上述指控表明这条危险路线上的凌虐行为显着升级。利雅德当局没有立即就此事做出回应。

人权观察组织研究员哈德曼（Nadia Hardman）在一份声明中说道：「世界其他地方都看不到这处偏远的边境地区，沙国人员正在当地杀害数以百计衣索比亚移民以及寻求庇护者。」

「沙乌地阿拉伯花费了数十亿美元，透过职业高球赛事、足球俱乐部和大型娱乐活动想改善国际形象，但这不应转移人们对这些可怕罪行的注意力。」

总部在纽约的人权观察表示，联合国记录了近10年来沙国和叶门对衣索比亚移民的虐待行为，但最新的杀戮行动似乎是「普遍且有系统」的作法，并可能构成违反人道罪。

去年，联合国专家曾报告收到「令人忧心的指控」，内容显示在2022年1月至4月间，沙乌地阿拉伯安全部队在沙国南部和叶门北部进行「跨境炮击和小型武器扫射，造成约430名移民死亡」的杀戮事件。

沙国官员并没有回应法新社的询问，人权观察的报告称，发送给沙国内政部和国防部、人权委员会以及控制叶门北部的「青年运动」（Huthi）叛军的信函也都没有得到回应。

叶门「青年运动」叛军2014年从国际公认的合法政府手中夺取了首都沙那（Sanaa）后，沙国2015年发动多国联军想扳倒这帮叛军。

叶门内战已经造成了联合国所说世界上「最严重的人道主义情势」 之一。

人权观察所描述的虐待行为有很多都发生在2022年4月开始生效的停火期间。尽管这项停火协议去年10月正式到期，但基本上仍然维持。

人权观察这项报告取材于对38名试图从叶门越境进入沙国的衣索比亚移民的访谈，以及发布在社交媒体上或从其他来源收集的卫星影像、影片和照片。

报告说，受访者描述有28起「爆炸性武器攻击事件」，其中包括发射迫击炮的攻击。

根据这份报告，一些幸存者描述面临近距离的枪击，而且沙国边境防卫队还询问他们说：「你们希望身体的哪个部位中弹？」

报告中说：「所有的受访者都描述了恐怖场景：妇女、男人和儿童散布在山区，各个都受伤严重、断臂缺足或已经死亡。」

一名来自衣索比亚欧罗米亚（Oromia）地区的20岁妇女表示，沙国边境防卫队向刚刚获得释放的一群移民开火。

她说道：「他们对我们扫射，就如天降大雨一般，每当我回想此事，我便会哭泣。」

「我看到一个人呼救，他失去了双腿。他当时尖叫着说：『你要把我留在这里吗？请不要离开我。』而我们无法帮助他，因为我们也正在逃命。」

人权观察呼吁利雅德「立即紧急撤销」任何对移民和寻求庇护者使用致命武力的政策，并敦促联合国调查这些被指控的杀戮事件。

© 2023 AFP