没打算加入共和党初选首场辩论 川普：大家都认识我了

（法新社华盛顿20日电） 美国前总统川普今天表示，他将跳过本周登场的共和党初选首场辩论，说美国人都很了解他，因此没有必要与他的竞争对手公开辩论。

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川普在他自创的社群媒体应用程式（App）Truth Social发文，吹捧自己在任职总统期间取得的巨大成就，还形容自己备受美国人民欢迎。

川普写道：「所以我不会参加辩论！」

2024年共和党总统候选人提名战首场辩论预计23日在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）登场。

川普在贴文中指出，最新一波民调显示，他在共和党内的支持率远高于主要对手，其中包括哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）今天发布的民意调查。

根据调查，尽管川普今年4度遭刑事起诉，其中包括密谋推翻2020年大选并试图颠覆美国民主等罪名，但仍有62%受访者表示会把票投给他。川普虽在上一次大选输给现任总统拜登，影响力仍不容小觑。

在哥伦比亚广播公司的民调中，川普的头号竞争者是佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis），支持率16%，其余对手的支持率皆为个位数。

川普说，「公众都知道我是谁，也晓得我担任总统时有多么成功」，他在贴文中也列举了能源、边境安全、军事和经济等问题。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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