泽伦斯基丹麦演讲 深信俄罗斯将输掉战争

（法新社哥本哈根21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他「有信心」俄罗斯会输掉乌克兰战争。

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泽伦斯基在丹麦国会外演讲时，大批人群欢呼并挥舞乌克兰国旗，他说道：「今天，我们有信心俄罗斯会输掉这场战争…我确信我们会赢，因为真理站在我们这一边。」

在泽伦斯基发表谈话的前一天，丹麦和荷兰宣布，将提供美制F-16战机，用来强化基辅当局以苏联时代战机为主力的空军。乌克兰正在东部对俄军进行艰难的反攻。

泽伦斯基表示：「最重要的是，我们透过胜利、透过合作证明了什么…我们一起证明生命有其价值，证明人民是重要的、自由是重要的、欧洲是重要的。这将会是真理、民主、我们的人民和我们国家的共同胜利。」

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天表示，丹麦将对乌克兰提供19架F-16，并说她「希望」可于新年左右先交付6架、明年再交付8架，其余5架于2025年交付。

俄罗斯今天警告，交付这些先进战机意味着「冲突升级」。

俄罗斯驻丹麦大使巴宾（Vladimir Barbin）在给法新社的声明中表示：「丹麦躲在乌克兰必须自行决定和平条件的前提背后，试图以行动和言语让乌克兰别无选择，只能继续与俄罗斯进行军事对抗。」

© 2023 AFP