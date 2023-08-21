澳洲部署最大军舰赴菲联合演习

（法新社坎培拉号上21日电） 澳洲最大军舰「坎培拉号」（HMAS Canberra）今天在南海参加跟菲律宾、美国的联合演习。目前3国正寻求强化彼此的防御关系，以应对共军活动范围持续扩张。

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中国部署了数百艘海警船、海军船舰和其他船舶在南海巡逻，并把海上礁石军事化。中国主张拥有南海几乎全部海域的主权，不顾国际法庭裁决中方立场并无法律依据。

坎培拉号是参与这次菲律宾「海浪演习」（Exercise Alon）的数艘船舰之一。

超过2000名来自澳洲、菲律宾的军人参加这场8月14日至31日的陆海空演习，另有大约150名美军陆战队员参与其中。

今天在菲律宾南部巴拉旺岛（Palawan Island）的模拟空中突击训练，地点距离菲、中长期争端的源头南沙群岛（Spratly Island）约200公里。

澳洲驻菲律宾大使刘海京（Hae Kyong Yu）在塔鲁皮陶角机场（Tarumpitao Point Airfield）表示：「澳洲跟菲律宾一样，都希望区域和平、稳定、繁荣、尊重主权，并以基于规则的秩序作为指引。」

她说这类演习「至关重要」，因为「透过这些演习，我们把文字化为行动」。

美国、日本、澳洲本周也将在菲律宾外海举行联合海军演习。

© 2023 AFP