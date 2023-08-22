川普涉干预乔治亚州大选 保释金20万美元

（法新社亚特兰大21日电） 美国前总统川普在南部乔治亚州遭控敲诈勒索，乔治亚州法官今天批准川普保释金为20万美元。

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在这起具里程碑意义的案件中，川普和另外18名共同被告必须在25日中午以前向乔治亚州当局主动到案，接受登记程序。

除了川普的20万美元（约新台币645万元）保释金外，富尔顿郡（Fulton County）高等法院法官迈克菲（Scott McAfee）也在检方和川普律师团批准的协议中设定了几项条件。

迈克菲在3页的法院文件中表示：「被告不得采取任何行为恐吓他或她已知的本案共同被告或证人，或妨碍司法。」

法官命令写道：「上述内容应包含，但不限于在社群媒体上发表的内容，或转发别人在社群媒体上的内容。」

迈克菲将本案中两名共同被告，即川普过去的竞选团队律师伊斯特曼（John Eastman）和切塞布罗（Kenneth Chesebro）的保释金定在每人10万美元（约新台币322万元）。

共和党总统参选人提名呼声最高的川普，在争取重返白宫之际，面临4项刑事审判。

检方针对川普试图推翻他在乔治亚州选输民主党籍的拜登一事进行历时两年的广泛调查后，川普在乔治亚州被控犯下敲诈勒索和一连串选举相关犯行。

其他在这起涉嫌密谋的案件中面临指控的，还包括川普的前私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）及白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）。

© 2023 AFP