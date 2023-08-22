巴基斯坦缆车缆索断裂 2大6小受困半空中

（法新社伊斯兰马巴德22日电） 巴基斯坦山区今天惊传缆车缆索断裂事故，原本由2条缆索悬挂的缆车车厢，如今只剩1条缆索支撑并挂在深谷上空，共6名儿童、2名成人受困，一架军用直升机在附近盘旋。

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法新社报导，当孩子们搭乘缆车穿越山谷去学校上课时，一条缆索在缆车行经开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）偏远山区、约365公尺高空时突然断裂。

受困缆车车厢内的男子古法兹（Gulfraz）透过电话向巴基斯坦电视台Geo News证实，车厢内共有8人，并说：「看在神的份上，请帮帮我们。」

古法兹说：「我们已受困半空中将近5个小时，情况非常糟糕，已经有一名男子晕倒了。有一架直升机来了，但什么都没做就离开了。」

这起事故发生在当地时间今天上午7时，当地居民以清真寺的广播喇叭，向山谷对面的社区官员们发出通知。 开柏普赫图赫瓦省救援机构高级官员阿布杜巴西特汗（Abdul Basit Khan）告诉法新社:「这列缆车被一条仅存的缆索悬挂着，缆车上至少有8名乘客，主要是学童。」

根据当地电视台播出的画面，有一架巴基斯坦陆军直升机赶赴现场，当时这群人已在空中悬挂了4个多小时。

巴基斯坦救援服务机构1122官员苏菲卡汗（Zulfiqar Khan）告诉法新社：「缆车受困处若无直升机，几乎无法提供救援。」

这条缆车路线设在一座深谷正中央，四周被壮丽的山脉所环绕，当地经常以缆车作为连接偏远村庄及城镇的交通工具。

© 2023 AFP