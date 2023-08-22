拜登藉美日韩峰会 深化跨国伙伴网络

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登日前与日本、韩国领袖举行历史性的3方峰会，藉此进一步深化了美国的伙伴网络，尽管国内政治氛围存疑，此举仍向对手发出了果决的信号。

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自拜登于2021年就任总统以来，北大西洋公约组织（NATO）不但纳入了新成员，还在俄罗斯入侵乌克兰一事上大致团结起来；美国另与英国、澳洲达成新的3方防卫协议，并强化与澳洲、印度和日本的「四方安全对话」（Quad），明显是要对抗中国，只是没有明说。

美国与日本和韩国已在安全上结盟，合计在两地驻军约8万4500人，如今将规划3方多年期的各领域军事演习，并建立即时资讯分享机制和危机热线。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）专家艾特曼（Jon Alterman）说，在冷战后期当上联邦参议员的拜登，思维脱不了结盟的概念。

艾特曼还说，伙伴关系能提升其他国家对美国方针的信心。

他说：「这个政府对伙伴关系的向心力深信不疑，不是重要性，而是向心力…挑战在于，我们所有的伙伴都还记得前任政府，他们关注民调数字，完全没把握美国在2年、5年或10年内会变成什么样子。」

美国前总统川普毫无顾忌地质疑结盟的价值，坚称德国、韩国等国家为美国驻军所出的经费太少，还蔑视北约组织共同防御所有盟国的承诺。

如今川普意图再次参加总统大选，近期民调结果也显示，民众对美国军援乌克兰的支持度有所下滑。自乌克兰去年2月遭俄罗斯入侵以来，美国已提供430亿美元军援。

拜登在大卫营（Camp David）与韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄举行联合记者会，有记者问到川普相关问题时，拜登说，川普的「美国优先政策背离全球其他国家，这削弱了我们，而不是让我们变得更强大」。

拜登还说：「美国与盟国和联盟在一起才强大，所以我们会持续下去。」

智库「威尔逊中心」（Wilson Center）亚洲计画代理主任后藤志保子不确定美日韩3国是否真的想要共同自我防卫，但她说，3国之间的新合作是与现有结盟安排「交织」的一环，「一条线或许很弱，但由于以后会织成一块布，并成为多重因应方式的一部分，所以实际上会很坚固」。

拜登也与担心俄罗斯和中国影响力的国家从事双边交流。他说，他打算很快造访越南，强化两国关系。越南与中国正处于紧张关系。

不过，拜登想拉拢的国家之一印度，仍坚守不结盟的长期立场，本周还将参加中俄等国合组的「金砖五国」（BRICS）峰会。

未来的变数也不是只有川普。在韩国，尹锡悦只有一个任期，将于2027年卸任。

智库「新美国安全中心」（Center for a New American Security）兼任资深研究员金杜妍（Duyeon Kim，音译）说：「如果一位极左的韩国总统和一位极右翼的日本领袖在下一个周期当选，或甚至假使川普或像他一样的人在美国胜选，那么他们之中无论哪一个都有可能破坏3国此刻正在投入的所有辛苦且有意义的行动。」

© 2023 AFP