泽伦斯基访雅典 希腊助F-16战机培训与敖德萨重建

（法新社雅典21日电） 乌克兰总统泽伦斯基和希腊总理米佐塔基斯今天表示，希腊将帮助培训乌克兰F-16战机飞行员，并协助港市敖德萨（Odesa）的重建工作。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）正式访问希腊雅典，他与米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）对媒体表示：「今天，我们的空中联盟取得重要成果：希腊将参加我们F-16飞行员培训。感谢你们的贡献。」

美国先前决定，一旦乌克兰飞行员受训使用F-16战机，美方同意让丹麦和荷兰将F-16战机移交给乌克兰。基辅18日对美国这项决定表示欢迎。

法新社报导，由11个国家组成的空中联盟本月将展开训练工作，官员们希望受训飞行员能在2024年初做好准备。

自俄罗斯入侵以来，希腊一直是乌克兰的坚定支持者，提供人道援助和武器，包括步兵战车、卡拉希尼柯夫突击步枪（Kalashnikov）、发射器和弹药。

米佐塔基斯今天表示，希腊将参与乌克兰庞大的重建工作，「重心特别放在敖德萨」。

乌克兰港市敖德萨在19世纪初是希腊一个秘密革命组织的诞生地，该组织于1821年协助希腊发动革命，对抗鄂图曼帝国（Ottoman）的统治。

泽伦斯基访问雅典时，适逢米佐塔基斯主持一场非正式晚宴，与巴尔干半岛领袖、欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）共进晚餐。

希腊总理办公室表示，此次聚会是为了纪念2003年第撒隆尼基（Thessaloniki）峰会20周年，那场峰会确认了西巴尔干国家的欧洲观点。

泽伦斯基稍早在通讯软体Telegram上表示，他将与巴尔干领导人就双边问题举行联席会议及个别会谈，也将会见欧盟执委会主席。

米佐塔基斯办公室声明指出，其他出席晚宴来宾包括塞尔维亚、摩尔多瓦、蒙特内哥罗和罗马尼亚总统，以及科索沃、北马其顿、保加利亚和克罗埃西亚总理，和波士尼亚-赫塞哥维纳部长会议主席。

希腊与俄罗斯共有基督东正教的信仰与数世纪的传统，是历史上的盟友，但在米佐塔基斯的领导下，希腊已经转变立场，并明确谴责莫斯科入侵乌克兰。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP