热带风暴希拉里酿创纪录降雨 加州灾后忙清理

（法新社洛杉矶21日电） 热带风暴希拉里（Hilary）席卷南加州地区，破纪录的降雨量酿成土石流及洪灾，导致道路封闭及停课停业，南加州当局今天正着手进行善后清理作业。

广告 继续浏览后续

一度达飓风强度的希拉里席卷南加州时，部分地区降雨量高达近280毫米。

一场大规模泥石流冲进洛杉矶与棕榈泉（Palm Springs）间的山腰小社区橡树谷（Oak Glen）街道。

当地居民霍斯普尔（Brooke Horspool）整个上午都忙着铲泥，并且试图挖出被洪水困住的邻居们。 他告诉法新社：「昨天的风暴带来极大雨势，导致山体滑落，道路成了一条泥巴河。」

泥巴河直接流进他的社区，并灌进他邻居的家中。霍斯普尔说：「他们实际上仍受困屋内，门上满是泥巴，所以他们无法出去，他们要是打开门，泥巴就会灌进屋内。」

希拉里带来的洪水淹没了道路，高速公路淹成河流，部分驾驶因此受困。

公立学校学年开学日普遍延后一天，洛杉矶等多个学区课程也因此延期。 希拉里的强度在巅峰时期一度达到沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale,飓风强度指标，共5个等级）4级飓风，从墨西哥进入美国时已减弱为热带风暴，随后又减弱为后热带气旋。 希拉里今天下午已笼罩俄勒冈州（Oregon）和爱达荷州 （Idaho）上空。

© 2023 AFP