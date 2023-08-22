罗冠聪和蒙兆达遭港重金悬赏通缉 坦言战战兢兢过生活

（法新社伦敦22日电） 流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪和前职工会联盟总干事蒙兆达遭港警悬赏通缉，他们每天活在高度担忧自身与家人安全的阴影下，迫切寻求国际支持。

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香港警方上个月宣布对8名涉嫌违反「港区国安法」的海外港人悬赏100万港元（新台币397万元），鼓励民众提供可以逮捕他们的资讯。

7月3日，罗冠聪和蒙兆达在英格兰醒来，发现社群媒体上发布有关他们逃亡身份的讯息。

现年51岁的蒙兆达近期在英国接受法新社访问时说：「我很震惊。」他说，他研究了分裂国家指控，以弄清楚自己遭通缉的原因。

他才理解「一旦你成为政权的目标，你会以任何藉口受到指控」。他继续说：「如果我被判有罪，唯一的罪行应该是为香港人民说出真相。」

民主派运动领袖、现年30岁的罗冠聪因担任香港立法会议员而为人熟知。他表示，因违法而遭通缉，对他来说并不是新鲜事。

罗冠聪在伦敦告诉法新社：「但被列入悬赏名单绝对是一件新鲜事。」他于2021年在英国获得政治庇护。

他说：「我必须研究看看这意味着什么，以及这是否会给我周围的人带来大量奖励…鼓励他们提供任何有关我的敏感隐私资料。」

突然被迫思考如何保护他的个资和日常活动，让他有「一点焦虑」。

香港行政长官（特首）李家超表示，遭通缉的8人将被「终身追捕」，并在「在恐惧中度日」。

庇护这8人的美国、英国和澳洲都谴责香港发放赏金的通缉令。

© 2023 AFP