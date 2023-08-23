中国强迫西藏儿童同化 美国对涉及官员祭制裁

（法新社华盛顿22日电） 中国让西藏儿童住进寄宿学校并强迫同化，美国今天表示，将对涉及此事的中国官员，实施限制签证制裁。

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尽管美中高层恢复了对话，但美国仍对中国动作频频。在最新的制裁举措中，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方将限制对部分中国官员发放签证，因为他们涉及在中国强制西藏儿童进入公营寄宿学校的「强迫同化」做法。

联合国专家称，在西藏和家人失散的儿童有100万人。

布林肯在声明中说：「这些强制性的政策，目的是要把西藏独特的语言、文化和宗教传统，从年轻一代藏人身上抹去。」

他说：「我们敦促中华人民共和国当局停止强迫西藏儿童进入政府开办的寄宿学校，并停止在西藏与中国其他地方施行的压迫性同化政策。」

美国自2021年以来不断指责中国藉由美国官员、人权组织、目击者所说的庞大强迫劳动营网络，在新疆发动种族灭绝行动，但这样的指控遭中国否认。

一名美国国务院发言人表示，新的限制措施将适用于参与西藏「再教育」政策的现任和前任官员，但受限于美国的签证纪录保密法，并未提供更多细节。

© 2023 AFP