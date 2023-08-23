义大利争议新法掀波 48小时扣押3移民救援船

（法新社罗马23日电） 营运移民救援船的慈善机构今天指出，义大利根据备受争议的新法律，已于48小时内扣押3艘移民救援船。

广告 继续浏览后续

西班牙人道救援组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）表示，在不顾义大利当局禁令而执行两次救援任务、营救170名受困地中海的移民后，旗下同名的救援船昨天遭到扣押，并且挨罚1万欧元。

德国非政府组织海洋之眼（Sea-Eye）表示，旗下救援船海洋之眼4号（Sea Eye 4）连续进行3次救援任务、一共营救114人后，船却遭到扣押而且被罚约3000欧元。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）的极右派政府曾矢言，将限制在义大利登陆的潜在庇护者人数。

梅洛尼政府通过一项争议性新法，强迫慈善船只回到官方指定港口之前，一次只能执行一项救援任务。批评人士表示，这增加了移民溺水的风险。

德国非政府组织海洋之眼所营运的另一艘救援船极光号（Aurora）21日则因触犯同法另一条文，在非指定港口让获救移民下船，同样遭到扣押。

根据义大利内政部统计，今年已有逾10万5000位移民抵达义大利，数量超过去年同期一倍多。

国际移民组织（IOM）指出，在今年试图穿越地中海中部的移民中，已有超过2000人罹难。

© 2023 AFP