亚特兰大监狱环境条件差 川普到案后将暂时落脚

（法新社亚特兰大22日电） 前美国总统川普因意图推翻2020年大选结果而遭到起诉，他计划于24日前往乔治亚州亚特兰大市的监狱主动到案。这处监狱以环境差闻名，且因发生囚犯死亡事件正遭司法部调查。

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根据警长办公室，77岁的川普和这起选举敲诈勒索案的18名同案被告，将在富尔顿郡监狱（Fulton County Jail）到案接受逮捕。

被告在保释前要采集指纹并拍照，这是标准逮捕程序。根据法院文件内容，川普将面临20万美元（约新台币645万元）的保释金，以及不得在社群媒体发布威胁讯息的命令。

川普今年前3次被捕时，不必承受被拍照的侮辱。他先前被捕原因为在纽约被控向色情片演员支付封口费；在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美国核子和国防机密文件；在华府被控密谋推翻2020年大选败选结果。

但富尔顿郡警长拉巴特（Pat Labat）本月告诉记者，川普不会受到差别待遇，「我们准备好帮他拍照了」。

在2024年大选共和党总统候选人提名之争领先群雄的川普和其他共同被告，必须在25日中午（格林威治时间16时）之前自愿到案。

川普在自创的Truth Social平台发文表示，他将于24日前往亚特兰大接受逮捕，但没有透露具体时间。

川普的前律师伊斯特曼（John Eastman）和保释担保人霍尔（Scott Hall）是这起敲诈勒索案的共同被告，他们今天到富尔顿郡监狱到案被逮捕后，已获保释出狱。

富尔顿郡警长办公室已在监狱周围设立严密的安全界线，关闭街道并限制出入。

警长办公室在声明中表示：「当前总统川普到案时，将严格封锁监狱周围地区，这意味着在此期间禁止出入。」

富尔顿郡监狱近年来有多名囚犯死亡，美国司法部7月对这座监狱的环境展开调查。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）表示，「基于这座监狱遭严重指控生活条件不安全且不卫生」而启动调查。

联邦检察官布坎南（Ryan Buchanan）表示：「最近关于居住环境肮脏和充满昆虫、暴力猖獗导致死亡和受伤，以及警卫执法过当的指控引起严重关注，需要进行彻底调查。」

根据「亚特兰大新闻宪政报」（Atlanta Journal-Constitution），这座监狱目前关押2500多名囚犯，是1989年最初设计容纳人数的两倍。

「亚特兰大新闻宪政报」报导，这座监狱去年有15名囚犯死亡，光是过去5周内就有4人死亡。

© 2023 AFP