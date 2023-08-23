俄佣兵首脑恐坠机身亡 拜登称不意外指可能蒲亭主使

（法新社华盛顿23日电） 俄罗斯今天发生坠机事故，机上10人全数罹难，据报导俄国佣兵组织「瓦格纳集团」首脑普里格津在机上。美国总统拜登表示，他对此消息「并不感到意外」。

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法新社报导，拜登指出：「我确实不知道发生了什么，但我并不感到意外。」他还说：「俄罗斯发生的很多事情是蒲亭（Vladimir Putin）背后支持。但我了解的还不够多，不知道答案。」

俄国紧急服务部门稍早时指称：「一架从莫斯科飞往圣彼得堡的莱格赛（Embraer Legacy）私人飞机，在特维尔（Tver）地区库任基诺村（Kuzhenkino）附近坠毁。」

此外，俄国紧急服务部门也提及：「有10人在机上，包括3名机组人员。初步讯息显示，机上10人全数罹难。」

俄罗斯官方塔斯社（TASS）报导，「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在这架飞机上。

普里格津曾在今年6月带领「瓦格纳集团」对俄国军事领导阶层发动兵变，但他最后在白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，达成结束兵变的协议。

西方认为普里格津兵变对蒲亭的统治构成挑战，凸显出蒲亭的弱点，并且显示乌克兰战争对俄国政府带来压力。

© 2023 AFP