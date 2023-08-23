共和党总统初选首场辩论 川普不出席却仍将是焦点

（法新社密尔瓦基22日电） 争夺美国共和党总统提名的多位参选人将在明天登场的首场初选辩论会大显身手，但他们魅力恐怕都不如川普，尽管川普将不现身在辩论会现场。

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再5个月即将展开党内初选，决定由谁代表共和党争夺总统大位。目前来说，川普在草根选民间的支持度稳若泰山，然而多起官司缠身，恐为他重回白宫之路蒙上阴影。

77岁的川普几乎天天上报，20日更透露自己将跳过23日在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行的辩论会，不与其他民调不如他的竞争对手分享镁光灯。

辩论会主持人、福斯新闻频道的贝尔（Bret Baier）告诉「密尔瓦基哨兵日报」（Milwaukee Journal Sentinel），川普「种种司法问题正在影响这场选战」。

「所有参选人无论何时何地都被问到法庭的事，因此，无论他（川普）现身还是缺席，都会是这场辩论会的一部分。」

其他8位取得辩论资格的参选人包括佛罗里达州长迪尚特（Ron DeSantis）、北达科他州长柏根（Doug Burgum）、前副总统彭斯（Mike Pence）、川普政府时代的联合国大使海利（Nikki Haley）和南卡罗来纳州联邦参议员史考特（Tim Scott）等。

而商人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前新泽西州长克里斯蒂（Chris Christie）将在辩论会中找机会攻击川普。

迪尚特日前被问到川普缺席辩论会一事时表示，「大家都该辩论，大家都有责任争取选民的一票。这个世界没有人可以不劳而获，起码争夺共和党总统提名的每个人都不该不劳而获」。

© 2023 AFP